Llorente, sondaggi dalle big: ci pensa anche il Milan

Su Il Messaggero di oggi si parla delle big a caccia di un centravanti low cost per gennaio: "Coda per i saldi", il titolo dell'articolo dedicato. Il più ambito per Milan, Inter e Juventus resta Arek Milik, in scadenza nel 2021 e in rotta col Napoli: una soluzione difficile da percorrere, però, visto il muro contro muro tra il polacco e il patron De Laurentiis. Ecco perché, come sottolinea il quotidiano, proseguono al contempo i contatti col fratello-agente di Fernando Llorente, nei radar peraltro della Fiorentina, che ripartirà senza Cutrone.