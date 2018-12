Lnd rinuncia a ricorso su calcio donne

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - Il Consiglio direttivo della Lega nazionale dilettanti ha deciso di non presentare ricorso al Tar del Lazio avverso la decisione del Collegio di garanzia dello sport presso il Coni in merito alla questione della Divisione calcio femminile. Lo rende noto la stessa Lnd, spiegando che la scelta è stata adottata "in virtù dell'impegno assunto dal presidente della Figc, Gabriele Gravina, di rivedere l'attuale assetto. Gravina era presente alla riunione ed è intervenuto invitando "a lavorare per eliminare le conflittualità del nostro mondo e per affermare l'importanza della distribuzione delle risorse.- ha detto il n.1 della Figc -. Con Sibilia c'è un grande sintonia. Insieme a lui porteremo avanti il programma con la forza delle nostre idee". "Dall'elezione di Gravina ad oggi - ha detto il presidente di Lnd, Cosimo Sibilia - abbiamo ottenuto tutto quello che era scritto nell'accordo programmatico. Siamo di nuovo protagonisti nel sistema federale grazie alla compattezza che abbiamo dimostrato".