Lo Monaco: "Tonali al Newcastle? Non si può dire no a certe offerte"

Ai microfoni di Tuttomercatoweb, l’ex ad del Catania, Pietro Lo Monaco, ha commentato così la cessione di Sandro Tonali al Newcastle e gli addii di Maldini e Massara: "Tonali al Newcastle? Non si può dire no a certe offerte. Soprattutto nelle condizioni in cui è il Milan oggi che deve fare cassa. Quando arrivano queste offerte è difficile dire no".

Come ha visto l’esonero di Maldini e Massara?

“Lo specchio di una tendenza di tante società. Basti pensare al Napoli che ha deciso di valorizzare soltanto lo scouting. Sono delle scelte”.