Lo prende il Napoli, ma andrà al Frosinone: scenario incredibile per Popovic dopo il Milan

Arrivano ulteriori aggiornamenti per la trattativa che dovrebbe portare Matija Popovic in Serie A. Dopo che nei giorni scorsi il giovane classe 2008 sembrava destinato al Milan, tanto da arrivare a Milano insieme al suo entourage, adesso è il Napoli a essere forte su di lui, dopo appunto che la trattativa con i rossoneri è saltata definitivamente. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il club azzurro non ha però a disposizione uno slot per tesserare un extracomunitario in questa stagione e per questo motivo dovrebbe essere il Frosinone a prendere il giocatore fino al prossimo 30 giugno.

A Napoli a luglio.

Successivamente, con l'inizio della prossima stagione, il Napoli lo porterebbe all'ombra del Vesuvio, assicurandosi in questo modo uno dei talenti più ambiti del panorama europeo. I due club, quello partenopeo e quello ciociaro, stanno dunque lavorando per anticipare la folta concorrenza, con Bayern Monaco e Porto fra le squadre che hanno fiutato l'affare a costo zero.

Il possibile contratto.

Con il Milan le parti stavano lavorando ad un contratto di 4 anni e mezzo, quindi fino al giugno del 2028. Il tutto ovviamente prima che l'operazione naufragasse a causa delle richieste di commissioni troppo alte degli agenti del giocatore serbo. Adesso sono al lavoro Frosinone e Napoli, con i primi che puntano a prenderlo adesso, per poi girarlo al Napoli a partire dal 1 luglio.