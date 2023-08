Lo scopritore di Okafor: "Noah ha un obiettivo... Perché non provarci col Milan?!"

Markus Schweizer, scopritore delle qualità di Okafor, si è così espresso a Sportitalia sull'attaccante svizzero: "Se riuscirà ad ambientarsi bene in squadra, se l’allenatore lo sosterrà, può segnare tanti gol e regalare momenti di grande calcio. Noah ha un obiettivo: vincere la UEFA Champions League. Se rimane in salute, perché non provarci proprio con il Milan?".