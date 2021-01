Lo sfogo di Gattuso: "Offese gratuite, accuse e attacchi: non si lavora così, ci vuole serietà"

Gennaro Gattuso ha parlato a Sky Sport dopo il 2-0 al Parma. Uno sfogo, quello dell'ex rossonero: "Se avessi capito che la squadra non era con me, sarebbe stato meglio dimettersi. Ci sono tante soluzioni quando vai dalla proprietà, dimettersi e non. Mi sono piaciute tante cose, abbiamo giocato da squadra, facendo bene anche a cinque. Dobbiamo migliorare ma siamo vivi, ho solo un attaccante di ruolo: che dobbiamo fare di più? Abbiamo solo Petagna, così è difficile giocare ogni 3 giorni. Io qui prendo schiaffi a destra e a manca, vengo massacrato giornalmente. E' difficile, si smanetta tanto e ai giocatori qualcosa rimane: io non leggo nulla, mi manda qualcosa il mio avvocato. Io devo lavorare, mi tocco le parti sotto, magari perdo le prossime e sono di nuovo in discussione. Ci vuole serietà. La tarantella va avanti da un mese, si parla che sono un maleducato, che sto morendo, della mia pescheria, che sono incapace... Quel che accade è anomalo, se i tifosi da tastiera non hanno nulla da fare non è un mio problema ma gente conosciuta che lavora qui da tanti anni ha fatto offese gratuite".