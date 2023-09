Lo sfogo di Rocchi: "I miei arbitri maltrattati, ma danno il sangue. Dobbiamo avere il diritto di sbagliare"

"I nostri arbitri devono avere forza. In questi giorni mi sono arrabbiato perché ho visto miei ragazzi maltrattati: so quanto lavorano, so che danno il sangue. Possono sbagliare, molte volte io ho sbagliato. Dobbiamo avere diritto di sbagliare e di essere rispettati". A parlare è direttamente il designatore degli arbitri, Gianluca Rocchi, nel corso del Memorial Vincenzo Orlandini, tenutosi a Roma in Campidoglio.

"Il recente incontro con gli allenatori è stato bellissimo. Chiunque, dai dilettanti alla A, vuole in un arbitro la forza, la decisione e l'onestà intellettuale. Se abbiamo questo, non ci manca niente. E poi a tutti gli arbitri dico: vogliamoci bene", ha concluso Rocchi nel suo intervento.