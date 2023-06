Lo spagnolo Marca: "Berlusconi ha fatto del Milan la migliore squadra del mondo"

MilanNews.it

© foto di Pietro Mazzara

Silvio Berlusconi è morto oggi all'età di 86 anni e la stampa sportiva internazionale riconosce il suo ruolo dominante nel mondo del calcio. Questo il ricordo di Marca: "Ex presidente del Consiglio italiano, ex proprietario del Milan e ora proprietario del Monza. Fondatore di Fininvest e, per decenni, l'uomo più potente d'Italia. Da due anni soffriva di leucemia cronica che, all'età di 86 anni, gli è stata fatale.

Berlusconi è l'uomo grazie a cui è nato il calcio moderno come lo conosciamo. È stato il presidente più longevo nella storia del Milan: durante il suo mandato, il Diavolo si è affermato come "la migliore squadra del mondo". In 31 anni in rossonero, il Cavaliere ha vinto 29 trofei; una storia iniziata con il primo Scudetto della stagione 1987-88 e conclusasi con la Supercoppa Italiana 2016. Lungo il percorso, 8 Scudetti (1987-1988, 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1995-1996, 1998-1999, 2003-2004, 2010-2011), 1 Coppa Italia (2002-2003), 7 Supercoppe Italiane (1988, 1992, 1993, 1994, 2004, 2011, 2016), 5 Champions League (1988-1989, 1989-1990, 1993-1994, 2002-2003, 2006-2007), 5 Supercoppe Europee (1989, 1990, 199) 4, 2003, 2007), 2 Coppe Intercontinentali (1989, 1990) e 1 Coppa del Mondo per Club (2007).

Dal 2018, inoltre, aveva deciso di tornare e 'salvare' il Monza. Il suo "ultimo ballo". Lo ha fatto accompagnato dal suo storico braccio destro, Adriano Galliani , originario di Monza. Ha speso tre milioni per acquistare il club lombardo quando era in Serie C e lo ha portato in Serie A investendo quasi 200 milioni di euro dal suo arrivo. In questa stagione (la prima della storia nell'élite del calcio italiano) ha sfiorato anche la qualificazione alle coppe europee.

Ha cambiato il calcio come era conosciuto fino ad oggi, ha cambiato la comunicazione in Italia attraverso Fininvest e ha modernizzato il Milan. Milanello (il centro sportivo rossonero è diventato un punto di riferimento mondiale), con nutrizionisti e psicologi nello staff tecnico del Milan. Il Cavaliere ha saputo approfittare del calcio per accrescere la sua reputazione. Ha vinto tutto ciò che si poteva vincere e ha approfittato di quella fama per entrare in politica".