Lo storico vice di Conte: "Vuole tornare in panchina: dipende dal progetto. Dove? Qualsiasi squadra"

Antonio Conte è sul mercato e fa gola a tutti. Ma è lo stesso allenatore che spinge per tornare in Italia, almeno secondo quanton riferito dallo storico vice Christian Stellini che ha Cusano Italia TV ha dichiarato: "Conte ha voglia di tornare in panchina, ma dipenderà dal progetto che gli verrà proposto. Vuole un lavoro che lo stimoli come già successo in passato. Quando tornerà lo deciderà il mister, sono decisioni che spettano a lui e non mi permetto di andare oltre. Posso solo dire che c'è voglia di tornare e che parliamo di un grande allenatore che spende il 110% di sé".

Poi Stellini ha aggiunto: "Su quale squadra scelta posso dire che possono essere tutte o nessuna, visto il suo livello altissimo qualsiasi squadra può essere adatta ma la differenza la farà il progetto che eventualmente gli verrà proposto".