Lo striscione portato dai bambini di Monza e Milan: "Due squadre, un presidente, per sempre nel cuore"

Poco prima del fischio d'inizio del match, alcuni bambini del settore giovanile del Milan e del Monza sono entrati in campo con una enorme striscione per ricordare Silvio Berlusconi con questa scritta: "Due squadre, un presidente, per sempre nel cuore".