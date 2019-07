Lo United vuole Milinkovic? Lotito fissa il prezzo: 100 milioni di euro

Questa mattina, in una intervista al 'Corriere dello Sport', il presidente della Lazio Claudio Lotito ha confermato che questa potrebbe essere l'estate giusta per la cessione del centrocampista serbo classe '95 Sergej Milinkovic-Savic. Il patron del club biancoceleste ha ammesso che è difficile trattenerlo per un'altra stagione e che con l'offerta giusta respingere l'assalto sarà complicato.

Ma qual è l'offerta giusta? Per il tabloid inglese 'The Sun', servono 100 milioni di euro: se il Manchester United si presenterà con questa offerta, il numero uno della Lazio darà il via libera alla partenza della mezzala serba.