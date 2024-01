Lo zampino di Pulisic c'è sempre: quinto assist in Serie A

Vuoi o non vuoi Christian Pulisic lo zampino ce lo mette sempre. Lo statunitense, che al Milan sta vivendo una stagione davvero di alto livello, è entrato nel tabellino anche ad Empoli con l'assist per Chaka Traoré, che ha siglato lo 0-3 definitivo: il numero 11 ha condotto il contropiede in modo magistrale da un'area di rigore all'altra lasciando sempre indietro gli avversari.

L'ex Chelsea è a quota sei gol in Serie A, a cui si aggiungono, con quello di oggi, cinque assist. Praticamente undici partecipazioni ai gol in diciassette partite di campionato: impatto importantissimo, contando che in estate è arrivato a titolo definitivo per soli 20 milioni di euro.