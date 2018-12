Lodetti a MN: "Ibra è un fuoriclasse però poi Cutrone non giocherebbe più"

Giovanni Lodetti, intervistato in esclusiva da MilanNews.it, ha detto la sua sul possibile ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimovic: "Rispetto il grandissimo calciatore e so che si tratta di un’occasione importante, però io sono per Cutrone, che con l’arrivo di Ibra non giocherebbe più. Il ragazzo fa sempre gol e si sta esprimendo a buonissimi livelli, ma in quel caso la scelta ricadrebbe su Higuain e Ibrahimovic. Di conseguenza Cutrone verrebbe un attimo emarginato, invece il giovane rossonero dev’essere aiutato in un momento delicato e molto importante per lui. Va bene che ci sia Ibra, però se Cutrone non gioca le prime sei-otto-dieci gare si butta giù e si rischia non dico perderlo ma quasi".