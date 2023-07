Loftus accolto da Leao: "Mi ha scritto un paio di settimane fa. Sarà bello giocare con lui"

MilanNews.it

Ruben Loftus-Cheek ha parlato per la prima volta da quando si è trasferito ufficialmente in rossonero, ai microfoni di Milan Tv. Tra i temi toccati anche Rafael Leao, stella del Diavolo e suo nuovo compagno di squadra che già lo ha accolto prima che la trattativa entrasse nel vivo: "Sta giocando ad un livello che lo porta ad essere tra i migliori al mondo, può solo migliorare ancora e ha l'atteggiamento giusto per farlo. Mi ha scritto un paio di settimane fa, ora sarà bello incontrarlo e giocare con lui".