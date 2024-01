Loftus ancora in gol: aggiornato il conto delle reti arrivate dal mercato estivo

La doppietta di Loftus-Cheek, arrivata nella gara contro il Bologna, costringe ad aggiornate i numeri dei gol in arrivo dal mercato. Quelli di quest'anno ci dicono che il mercato estivo ha portato 26 gol sui 53 totali. Nello specifico, in campionato, i gol dei nuovi sono stati 21 su 43. In entrambi i casi quasi la metà dei gol sono arrivati da volti nuovi. E non stiamo a considerare anche gli assist, perchè sennò il numero si alzerebbe ulteriormente.

Il migliore di tutti è attualmente Pulisic (7) che viene tallonato Jovic (6). Quindi: Loftus (5), Okafor (4), Reijnders e Chukwueze (2). Se si considerano i numeri attuali con quelli dei nuovi acquisti della passata stagione, il confronto è imbarazzante. L'anno scorso furono solamente 5 i gol dei nuovi: tre di Pobega, che comunque rientrava da vari prestiti, e due di Origi. Ma questa classe di nuovi innesti ha superato anche le annate 2020/2021 e 2021/2022: nella prima i nuovi fecero registrare 17 gol totali, nella seconda - quella dello Scudetto - i gol furono 22. Considerando la gestione Pioli solo il primo anno, quello in cui è subentrato a Giampaolo, ha visto più gol siglati dai nuovi acquisti: nella stagione 2019/2020 furono ben 38, grazie soprattutto a Ibra e Rebic. Un numero che comunque, visto il rendimento attuale, potrebbe essere anche superato da Pulisic e compagni.