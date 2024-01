Loftus-Cheek a DAZN: "Ho avuto un periodo difficile per un infortunio, ora sto bene"

Loftus-Cheek, oggi autore di una doppietta, ha parlato a DAZN nel post partita di Milan-Bologna. Queste le sue dichiarazioni:

Non sarai soddisfatto del risultato ma stai andando alla grande: “Mi sento bene, gli ultimi due mesi ho faticato per un infortunio e non potevo allenarmi regolarmente, sentivo anche dolore. Ora mi sento bene, mi alleno in modo costante. È un peccato non aver vinto oggi…”.