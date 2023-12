Loftus-Cheek a DAZN: "Ibra sarà un modello a cui ispirarci: fantastico averlo qui"

Il Milan è impegnato nel lunch match della sedicesima giornata di Serie A: tra pochi minuti a San Siro i rossoneri incontreranno il Monza, nell'ultimo derby lombardo per il Diavolo nel girone d'andata. Ruben Loftus-Cheek è stato intervistato a DAZN nel pre partita della sfida tra il Diavolo e i vicini di casa brianzoli. Queste le sue parole.

Sul post Newcastle: "Abbiamo avuto sensazioni agrodolci a Newcastle perchè abbiamo vinto una partita difficile in uno stadio complicato: è stato bello ma siamo usciti dalla competizione a causa degli altri risultati. Ma quel che è fatto è fatto. Ora dobbiamo concentrarci sul campionato e oggi ci aspetta una partita complicata"

Su Ibra: "Non ero ancora qui quando giocava qua, ma i miei compagni mi hanno detto che è un leader incredibile e una figura importantissima per la squadra quando era qui. Con il suo ritorno e la sua leadership, anche se non tornerà in campo, sarà molto importante come modello a cui ispirarci e per questo è fantastico averlo qui"