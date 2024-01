Loftus-Cheek a MilanTV: "Siamo stati sfortunati, che bello segnare a San Siro, lo volevo da tempo"

Delusione enorme e rimpianti incredibili in casa Milan dopo il pareggio ottenuto contro il Bologna: 2-2 il risultato finale grazie alle reti di Zirkzee, doppio Loftus-Cheek e Orsolini su rigore, forse un pò generoso, all'ultimo minuto. I rossoneri sprecano tantissimo soprattutto dal dischetto, con due rigori sbagliati per tempo: uno da Giroud e un altro da Theo. Per i rossoneri, quella contro i rossoblu è la prima partita di campionato pareggiata a San Siro. Ha parlato così nel dopo gara, il migliore in campo, Ruben Loftus-Cheek.

Le sue parole a Milan TV:

Sfortuna nel finale di partita

"Siamo arrabbiati e delusi, non dobbiamo subire rimonte nel secondo tempo, purtroppo è già successo diverse volte. Cercheremo di migliorare sotto ogni aspetto, volevamo vincere ma non ci siamo riusciti, mettiamo sempre il cuore in campo ma questo è il calcio, siamo stati anche molto sfortunati".

La prima doppietta rossonera

"Aspettavo questo momento da tempo, sono felice di aver segnato a Milano dopo averlo fatto in trasferta, è stato incredibile, avrei voluto vincere ma è andata così purtroppo, ci rifaremo sicuramente".

Un ruolo offensivo

"Sì anche con Sarri al Chelsea giocavo più vicino all'attaccante, avevo fatto tanti gol e sono contento di segnare anche qui al Milan, mi trovo molto bene in questa posizione perchè mi inserisco spesso in area di rigore".