Loftus-Cheek: "Al momento la nazionale non è la mia priorità. Voglio pensare solo al Milan"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Durante la sua presentazione ufficiale a Milanello, Ruben Loftus-Cheek ha parlato così della nazionale inglese: "Se punto a tornare in nazionale come Tomori? Se Tomori continuerà così tornerà in nazionale. E' un obiettivo tornare in nazionale, ma ora voglio pensare solo al Milan. Al momento la nazionale non è la mia priorità".