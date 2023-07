Loftus-Cheek: "Amavo il modo di giocare di Kakà. Il peso della maglia numero 8? Dimostra la mia ambizione"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ruben Loftus-Cheek, che oggi è stato presentato a Milanello, ha dichiarato in conferenza stampa sui giocatori rossoneri del passato che gli piacevano di più e sulla scelta di prendere la maglia numero 8: "Amavo tanto vedere come giocava Kakà. Non mi voglio paragonare a lui, ma è una fonte di ispirazione il suo modo di gestire la palla. Anche Pirlo era un giocatore straordinario, anche se un po' diverso da me. La maglia numero 8? Conosco il peso di questo numero al Milan. Dimostra la mia ambizione".