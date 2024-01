Loftus-Cheek ancora on fire: i gol dell'inglese tutti lontani da San Siro

Il Milan vince 3-2 in casa dell'Udinese mantenendo quindi saldo il terzo posto. I rossoneri soffrono ma riescono a strappare i 3 punti da un campo ostico e difficile come quello dei Friulani grazie alle reti di Loftus-Cheek, Jovic e Okafor nei minuti di recupero. Brutto episodio quello subito da Mike Maignan, quando nel corso del primo tempo la gara è stata sospesa dal Sig. Maresca per dei cori razzisti rivolti al super portiere del Milan. Questo Breve focus relativo ai numeri di Loftus-Cheek, in rete ieri sera per la terza volta con la maglia del Milan.

Infatti, il centrocampista inglese ha già segnato tre reti esterne in questo campionato: una marcatura fuori casa in meno di quante realizzate nelle precedenti nove stagioni nei Big-5 campionati europei (quattro - a partire dal 2014/15).