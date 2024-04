Loftus-Cheek assente, Pioli: "Bennacer può giocare al posto di Rubs, ma stiamo valutando diverse soluzioni"

Presso la sala stampa di Milanello l'allenatore del Milan Stefano Pioli ha presentato in conferenza la sfida in programma domani pomeriggio alle ore 15 a San Siro contro il Lecce. Sfortunatamente l'emiliano dovrà fare a meno di Ruben Loftus-Cheek, fermatosi per squalifica dopo il giallo rimediato settimana scorsa contro la Fiorentina. Sostituirlo non sarà assolutamente semplice, ma Pioli starebbe studiando diverse soluzioni per prendere la decisione giusta.

Bennacer può giocare al posto di Loftus-Cheek? "Sì, può giocare al posto di Loftus. Ha avuto un po' di influenza, ha saltato qualche allenamento in settimana. Può giocare lì, potrebbe giocare anche un altro suo compagno".

Come sostituire Loftus-Cheek, potremo vedere insieme Leao, Pulisic e Chukwueze dall'inizio? "In passato ho pensato alla condizione dei miei giocatori, alle caratteristiche dei giocatori e come schierare una squadra equilibrata e che possa mettere in difficoltà gli avversari. È una soluzione che stiamo valutando".