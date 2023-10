Loftus-Cheek ci sarà a Parigi? Pioli parla delle sue condizioni

"Oggi stava meglio, vediamo domani. Va un po' a giorni alterni, perché ha un'infiammazione e ora non lo so. Vediamo domani". Così Stefano Pioli sulle condizioni di Loftus-Cheek e il possibile recupero per Parigi.