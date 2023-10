Loftus-Cheek come Ibra: anche Zlatan nel 2011 si infortunò al muscolo pettineo

"Loftus-Cheek è guarito dalla lesione che aveva avuto al muscolo particolare, piccolino, il pettineo, adesso soffre di un'infiammazione pubica/addominale. Ogni giorno sembra stare meglio, gli manca l'ultimo step per tornare in squadra, sicuramente domani non sarà con noi. Ci sono buone possibilità che recuperi per la prossima partita". Parole di mister Stefano Pioli in conferenza stampa, che dà un aggiornamento sulle condizioni fisiche del centrocampista inglese ormai ai box da un mese.

Dopo il muscolo otturatore di Tomori, ormai "famoso" tra i tifosi rossoneri, si aggiunge alla lista degli infortuni particolari anche la lesione di Loftus-Cheek al muscolo pettineo. Ma non è la prima volta che succede ad un calciatore del Milan, infatti nel mese di settembre 2011 anche Zlatan Ibrahimovic si fece male in quella zona particolare, con la lesione che poi venne smaltita in una decina di giorni.