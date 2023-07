Loftus-Cheek commenta la prima partita in rossonero: "Primi minuti"

vedi letture

"Primi minuti. Mattone dopo mattone", questo il commento sui propri canali social di Ruben Loftus-Cheek, oggi partito titolare come mezzala nel centrocampo a tre schierato da Stefano Pioli nella prima sgambata a Milanello contro il Lumezzane.

Gara positiva per il nuovo numero 8 rossonero, venuto a sostituire Sandro Tonali. Servirà sicuramente tempo per entrare in condizione, ma i segnali sono stati sicuramente incoraggianti.