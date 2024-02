Loftus-Cheek: "Contro il PSG la mia partita migliore, mi è mancato solo il gol. In futuro giocherò ancora meglio"

Ruben Loftus-Cheek è il protagonista del primo episodio di 'Gameplay', un nuovo format di Milan TV nel quale i giocatori del Milan raccontano ed analizzano le loro principali skills. Il centrocampista inglese si è 'raccontato' a 360 gradi, prendendo come spunto alcuni dei numeri registrati in questi primi sei mesi in rossonero.

Contro il PSG è stata la tua miglior partita in rossonero ed in carriera? “Sì, giocai molto bene, mi mancò solo il gol. Fu una grande partita per noi, in Champions League. Era una di quelle giornate dove mi sentivo bene e nel giusto stato mentale, e le cose succedono naturalmente”.

The best is yet to come? “Lo spero. Non vedo l’ora di giocare alte partire e migliorarmi. Sono sicuro che giocherò ancora meglio che contro il PSG”.