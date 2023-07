Loftus-Cheek dopo l'amichevole contro la Juventus: "Più minuti"

L'amichevole contro la Juventus, giocata due notti fa a Los Angeles, è ormai storia per il Milan che ora guarda all'ultimo impegno in terra americana contro il Barcellona prima di rientrare a Milanello per l'ultima parte di pre-campionato che porterà dritti dritti all'inizio della stagione ufficiale. Ruben Loftus-Cheek, uno dei nuovi volti in casa rossonera, si sta ambientando con i nuovi compagni e ha pubblicato un paio di scatti della gara contro i bianconeri scrivendo: "Più minuti".