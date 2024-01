Loftus-Cheek dopo Milan-Sassuolo: "Di partita in partita. Buon anno! Ci vediamo nel 2024"

"Di partita in partita. Buon anno! Ci vediamo nel 2024". Questa la didascalia del post Instagram di Ruben Loftus-Cheek. L'inglese ha pubblicato una foto che lo ritrae in azione durante Milan-Sassuolo, partita vinta dai rossoneri per 1-0 grazie al gol di Pulisic. Il centrocampista è stato schierato dall'inizio e ha disputato una buona partita, lasciando spazio nel finale all'esordio di Kevin Zeroli. Loftus-Cheek è reduce da un infortunio, quell'infiammazione che preoccupava (si temeva evolvesse in pubalgia) e che l'ha tenuto distante dal campo e dalla miglior condizione per un po'.

L'augurio di tutti i tifosi è naturalmente quello di vedere Loftus il più possibile in campo per trovare continuità e mostrare altre prestazioni monstre come quella di Champions contro il PSG.