Loftus-Cheek e l'intesa con i compagni: "Con Pulisic ormai ci conosciamo a memoria. Adoro giocare con Olivier Giroud"

vedi letture

Ruben Loftus-Cheek è il protagonista del primo episodio di 'Gameplay', un nuovo format di Milan TV nel quale i giocatori del Milan raccontano ed analizzano le loro principali skills. Il centrocampista inglese si è 'raccontato' a 360 gradi, prendendo come spunto alcuni dei numeri registrati in questi primi sei mesi in rossonero.

Sulla coesione con Pulisic: “Dopo aver giocato per così tanto tempo con Chris so quello che fa, dove preferisce ricevere la palla. Abbiamo una buona intesa, soprattutto nella prima parte del campionato quando giocavamo entrambi sulla destra”.

Sfruttare gli spazi fa parte del tuo ruolo? “Decisamente. Adoro giocare con Oli perché è un grande giocatore con cui lavorare. È perfetto per giocare di sponda e correre negli spazi quando viene incontro ed è compito mio trovare quegli spazi con inserimenti alle spalle della difesa per sfruttare lo spazio che si è liberato.”