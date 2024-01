Loftus-Cheek e un ex Milan: sono due i giocatori della Serie A nella TOTW di FC24

Loftus-Cheek è stato inserito nella squadra della settimana di EA FC 24. L'inglese, dopo la straordinaria doppietta, non poteva non vedere la sua carta in versione migliorata nel Team Of The Week numero 20 della stagione. Nel celebre videogioco, anche una conoscenza del Milan del passato (molto recente), militante in Serie A, è stata inserita nella selezione dei migliori della settimana: si tratta di Charles De Ketelaere, che al doppio gol di Loftus-Cheek risponde con un doppio assist.