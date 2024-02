Loftus-Cheek: "Ecco gli aspetti su cui devo migliorare. Con il mister ci lavoriamo tanto"

Ruben Loftus-Cheek è il protagonista del primo episodio di 'Gameplay', un nuovo format di Milan TV nel quale i giocatori del Milan raccontano ed analizzano le loro principali skills. Il centrocampista inglese si è 'raccontato' a 360 gradi, prendendo come spunto alcuni dei numeri registrati in questi primi sei mesi in rossonero.

Ti piace provare passaggi rischiosi? “Credo sia uno dei punti su cui voglio migliorare. Solitamente preferisco correre palla al piede nella trequarti e provare il dribbling, però credo di poter cercare più passaggi chiave”.

Cosa fai per lavorare sui tuoi punti deboli? “Siamo costantemente al lavoro sul campo di allenamento e oggi tutta la tecnologia a disposizione possiamo rivedere le immagini delle partite, e discuterne col mister per analizzarne per lavorare su quello che c’è da lavorare e migliorare. Ma ovviamente è importante anche stare sul campo e lavorare tanto per migliorarsi”.