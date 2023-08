Loftus-Cheek elogia Pulisic: "E' un top player: ci spingeremo a vicenda"

Ruben Loftus-Cheek, questo pomeriggio, è stato protagonista di un Meet&Greet con alcuni fortunati tifosi rossoneri all'AC Milan Store Downtown in Galleria San Carlo (QUI il video di MilanNews.it). Il centrocampista inglese, dopo aver scattato foto e firmato autografi, si è concesso per una breve intervista ai giornalisti presenti. Queste le sue parole, di elogio, su Christian Pulisic: "Ho giocato con Christian per un po'. E' un top player e un gran talento.

A Milano è una grande opportunità in cui può mostrare tutte le sue qualità e quello che sa fare. E' stato un esordio perfetto per lui. Vogliamo spingerci a vicenda e aiutarci a vicenda per migliorare"