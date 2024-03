Loftus-Cheek esulta: "Missione compiuta". E Gabbia gli risponde...

Quattro partite, quattro gol. Questo è il bottino che Ruben Loftus-Cheek ha messo insieme nelle prime quattro uscite stagionali del Milan in questa edizione dell'Europa League, trascinando i rossoneri sia contro il Rennes che contro lo Slavia Praga fino ai quarti di finale. Il centrocampista inglese ha ora raggiunto quota 9 gol e gliene manca solo uno per eguagliare la sua miglior stagione in termini realizzativi. Sicuramente è il miglior marcatore del Diavolo dall'inizio del 2024: nessuno ha segnato più di lui. Un obiettivo, quello di fare gol, che lo stesso Loftus si era prefissato e verso il quale Pioli lo aveva spronato.

Dopo la vittoria di Praga, Loftus-Cheek ha esultato sui social, scrivendo: "Missione compiuta". Nei commenti è simpatica la risposta di Matteo Gabbia che scrive: "Animale". Leao invece risponde: "Manca poco". Probabile che faccia riferimento proprio al record personale di gol dell'inglese. Guarda il post: