Loftus-Cheek esulta: "Vittoria importante per tanti motivi"

vedi letture

Ruben Loftus-Cheek, che ieri ha segnato il primo gol rossonero, ha esultato su Instagram per la vittoria in rimonta ottenuta dal suo Milan in casa dell'Udinese: "Wow! Che partita pazza! Vittoria importante per tanti motivi. Sempre Milan!" il messaggio pubblicato dal centrocampista inglese.