Loftus-Cheek: "Fare il portiere come Giroud? Vedremo, magari un giorno... Come ruolo mi manca quello e il terzino"

Ruben Loftus-Cheek è il protagonista del primo episodio di 'Gameplay', un nuovo format di Milan TV nel quale i giocatori del Milan raccontano ed analizzano le loro principali skills. Il centrocampista inglese si è 'raccontato' a 360 gradi, prendendo come spunto alcuni dei numeri registrati in questi primi sei mesi in rossonero.

Ti piacerebbe giocare in porta come Giroud un giorno? “Forse, vediamo se un giorno potrò fare anche questo (ride ndr). Come ruolo però mi manca questo ed il terzino”.