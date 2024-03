Loftus-Cheek gol. Era dai tempi di Kakà che un centrocampista non segnava tanto in Europa

Quattro gol per Ruben Loftus-Cheek in quattro partite di Europa League. Nessun centrocampista aveva avuto un avvio così folgorante: l'inglese una settimana aveva eguagliato l'exploit di Zvonimir Boban nel 1995, segnando una rete allo Zaglebie Lubin a San Siro e una doppietta al ritorno in Polonia.

Dopo la doppietta all'andata dei playoff contro il Rennes, Loftus-Cheek ha colpito nell'andata degli ottavi di finale a San Siro contro lo Slavia Praga e si è ripetuto anche stasera.

Estendendo il dato delle marcature in senso assoluto, Loftus-Cheek è il primo centrocampista del Milan ad aver segnato almeno quattro reti in una singola stagione nelle principali competizioni europee da Kakà nel 2006/07. Il trequartista brasiliano fu il mattatore di quell'edizione di Champions League, peraltro vinta dal Milan e dove proprio Kakà chiuse da capocannoniere del torneo.