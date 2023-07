Loftus-Cheek, il paragone di Tardelli: "Può ricordare Locatelli"

MilanNews.it

L'ex calciatore della nazionale e della Juventus Marco Tardelli è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola. Il campione del mondo del '82 ha dato il suo giudizio sull'acquisto di Ruben Loftus-Cheek da parte del Milan, lanciandosi anche in un paragone: "Ottimo, un geometra di centrocampo, può ricordare Locatelli. Solo una domanda: perché sono andati all’estero? Non c’era uno così da noi?"