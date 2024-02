Loftus-Cheek in corsa per la stagione migliore della carriera

vedi letture

Ruben Loftus-Cheek ormai ci ha preso gusto. Contro il Rennes, nella serata di Europa League, sono arrivati altri due gol che gli hanno permesso di estendere il suo bottino stagionale fino a 7 gol complessivi. Inoltre ha messo a segno la seconda doppietta nel giro di poche settimane dopo che per due volte aveva battuto Skorupski nella gara di campionato contro il Bologna. Oggi, numeri alla mano, Loftus-Cheek è pienamente in corsa per realizzare la migliore stagione della sua carriera, almeno a livello realizzativo.

La Gazzetta dello Sport questa mattina mette a confronto tutte le annate migliori dell'ex Chelsea. Nel suo primo anno tra i big, Loftus si era fatto notare con 2 gol in 17 presenze. La sua stagione migliore è arrivata con Sarri nel 2018-2019 quando trascinò il Chelsea proprio in Europa League: 10 gol in 40 presenze. Malissimo invece l'anno scorso, l'ultimo al Chelsea: 0 gol segnati in 33 partite. Oggi, con "solo" 26 partite sul groppone, Loftus è già arrivato a quota 7 gol, appena tre lunghezze dal suo record all-time.