Loftus-Cheek, le prime 29 presenze in Premier sono arrivate sotto cinque allenatori diversi

Fonte: acmilan.com

MilanNews.it

Nei suoi anni da professionista, Ruben Loftus-Cheek è stato allenato da diverse conoscenze del nostro campionato. Al Chelsea ha avuto come allenatori Maurizio Sarri, Antonio Conte, José Mourinho, mentre nei mesi di prestito al Crystal Palace è stato guidato prima da Frank de Boer e poi da Roy Hodgson. Molto particolare la statistica legata alle sue prime 29 presenze (non consecutive) in Premier League, arrivate sotto la guida di ben cinque allenatori diversi: Mourinho, Hiddink, Conte, de Boer e Hodgson.