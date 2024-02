Loftus-Cheek: "Milan club grandioso, era allettante venire qui a giocare. Quando ho parlato con Pioli..."

In merito alla scelta di giocare nel Milan, Ruben Loftus-Cheek ha spiegato a uefa.com: "L'opportunità è arrivata e penso che fosse un'ottima opportunità da prendere. Ho parlato con mister Pioli prima di arrivare al Milan e mi ha spiegato come gli piace giocare, quali sono le ambizioni per la stagione e come potevo essere utile al squadra. E' stata una conversazione che mi è piaciuta molto ed ero molto entusiasta.

Il club è grandioso, poi lo stadio, la storia del club, era allettante venire al Milan. E poi Tomori era già qui, ho parlato con lui prima di venire e mi ha parlato molto bene del club. Era una buona opportunità quindi per me venire a giocare qui".