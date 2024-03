Loftus-Cheek, muscoli e gol pesanti: i numeri dell'inglese in Europa League

E' la vigilia di Slavia Praga-Milan, in programma domani sera alle 18.45 all'Eden Arena per la partita di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Nei rossoneri si respira un clima disteso ma al tempo stesso di grande concentrazione per quella che potrebbe davvero presentarsi come una delle sfide più cruciali di questo ultimo periodo. E' una certezza per Pioli e per il reparto offensivo rossonero, il centrocampista inglese Loftus-Cheek, a segno nel 4-2 dell'andata contro lo Slavia Praga a San Siro. Questo quindi, un breve focus sui numeri in Europa League del numero 8 del Milan:

Considerando quindi la doppietta messa a segno contro il Rennes e anche la rete siglata giovedì scorso contro i cechi, Loftus-Cheek aveva già segnato 4 reti in 11 presenze con il Chelsea nel 2018\19, vincendo poi la Coppa. In totale sono 7 i gol Loftus-Cheek in Europa League, 3 segnati finora con il Milan.