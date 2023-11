Loftus-Cheek MVP del Milan contro il PSG. Il club scrive: "Siamo sicuri che il Milan abbia giocato in 11 contro 11?"

A pensarci bene, siamo sicuri che il Milan abbia giocato in 11 contro 11 nella vittoria per 2-1 sul PSG? Attenzione, non stiamo alludendo all'instancabile apporto del 12° uomo, il pubblico di San Siro, ma all'MVP della nostra prima vittoria stagionale in Champions League. Questo perché Ruben Loftus-Cheek è stato ovunque negli oltre 90' del successo rossonero sui parigini. Difesa, centrocampo, attacco.

Contenimento, impostazione, inserimento. Il centrocampista inglese ha vinto con autorità il confronto diretto con gli avversari di giornata, che avevano fatto la differenza nel match d'andata, aggiudicandosi anche la palma di migliore in campo assegnata dai tifosi rossoneri su AC Milan Official App. Con oltre il 50% delle preferenze, Ruben ha infatti preceduto i goleador di giornata Leão e Giroud.

Agendo in tre ruoli diversi - mezzala, regista, trequartista - Loftus-Cheek è stato protagonista sulle due fasi di gioco con una presenza che va al di là dell'aspetto fisico. In una partita che si è contraddistinta per l'elevata intensità in tutti i 90', il numero 8 rossonero ha recitato un ruolo da attore principale mostrando tutto il suo repertorio e le qualità che hanno portato il Milan a puntare su di lui in estate.

Nell'eccellente partita di Ruben ci sono anche 15 passaggi positivi, 2 cross, 2 occasioni create, 5 palle recuperate e 3 falli subiti. Una prova totale sui due lati del campo anche dal punto di vista statistico. Ma i numeri non restituiscono un'immagine completa della grande notte di Loftus-Cheek, infinito in campo come il suo numero di maglia posto in orizzontale. Grande Ruben!