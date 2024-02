Loftus-Cheek MVP di gennaio: il Milan lo celebra con un post sui social

Il Milan nel 2024 ha giocato ufficialmente cinque partite fra Coppa Italia e Serie A, quattro con Ruben Loftus-Cheek in mezzo al campo. In ognuna di queste il centrocampista inglese ha fatto valere la sua esperienza ed il suo strapotere fisico, segnando addirittura 4 reti, due contro il Bologna l'ultimo week-end ed una a testa fra Roma ed Empoli.

Le prestazioni offerte nel mese di gennaio sono dunque valse e Ruben Loftus-Cheek la nomina di primo MVP di questo 2024. Il Milan deciso di celebrare questo riconoscimento sui propri social dedicando interamente un post all'inglese.

