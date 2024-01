Loftus-Cheek on fire nel 2024: è record di gol per l'inglese

Delusione enorme e rimpianti incredibili in casa Milan dopo il pareggio ottenuto contro il Bologna: 2-2 il risultato finale grazie alle reti di Zirkzee, doppio Loftus-Cheek e Orsolini su rigore, forse un pò generoso, all'ultimo minuto. I rossoneri sprecano tantissimo soprattutto dal dischetto, con due rigori sbagliati per tempo: uno da Giroud e un altro da Theo. Per i rossoneri, quella contro i rossoblu è la prima partita di campionato pareggiata a San Siro.

Breve focus che riguarda il centrocampista inglese del Milan, migliore in campo contro il Bologna: infatti, da inizio 2024 nessun centrocampista ha segnato più gol di Ruben Loftus-Cheek (quattro, come Szymon Zurkowski) tra i centrocampisti nei cinque principali campionati europei - l'inglese è anche l'unico tra i pari ruolo ad aver trovato la rete in almeno tre differenti match nel periodo.