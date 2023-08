Loftus-Cheek promette: "Io e Pulisic siamo affamati. Bello essere di nuovo insieme"

Ruben Loftus-Cheek è intervenuto direttamente dalla pancia dell'Allegiant Stadium di Las Vegas, questa notte teatro della sfida amichevole tra Milan e Barcellona, e ha parlato in conferenza stampa anche di Christian Pulisic che, come lui, ha fatto il viaggio da Londra (Chelsea) a Milano: "Io e Chris arriviamo dallo stesso club, il Chelsea, e trovo sia bello poter essere di nuovo insieme. Siamo affamati, abbiamo l'occasione di giocare in un nuovo paese e per un Club molto importante. Speriamo di poter sfruttare al meglio questa occasione".