Loftus-Cheek ritrova Tomori al Milan: "Ho parlato tanto con lui. Mi ha detto che..."

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Queste le parole di Ruben Loftus-Cheek in conferenza stampa su Fikayo Tomori, suo ex compagno di squadra al Chelsea: "Quando le cose hanno iniziato ad evolversi ho parlato tanto con Tomori. Mi ha detto che mi sarebbe piaciuto tanto, i tifosi sono fantastici e ti sostengono sempre. Conosco la lunga storia del Milan. Non parlo ancora l'italiano, quindi Tomori mi ha aiutato anche su questo. Spero di impare presto la lingua italiano".