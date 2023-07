Loftus-Cheek: "Seguo il Milan da quando c'è Tomori: è un esempio"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Ruben Loftus-Cheek ha rilasciato a Milan Tv la sua prima intervista da calciatore rossonero e ha parlato diffusamente di Fikayo Tomori, suo ex compagno al Chelsea che ritroverà sui campi di Milanello. Le sue parole: "Seguo il Milan specialmente da quando c'è Tomori. Penso che Fik sia un esempio fantastico per come ha affrontato questa nuova sfida lontano dall'Inghilterra e per il successo che ha avuto. Il fatto che sia riuscito a vincere lo scudetto con il Milan e abbia raggiunto traguardi importanti con il club mi ha dato una grande spinta per farmi venire qui".