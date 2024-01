Loftus-Cheek smonta le dicerie: "Serie A più tattica della Premier. Gioco in un campionato fantastico"

Alla vigilia della sfida di Coppa Italia fra Milan ed Atalanta, Ruben Loftus-Cheek è stato intervistato ai microfoni di Sportmediaset. Di seguito le sue dichiarazioni.

Le differenze fra il calcio inglese ed italiano:

"Dopo essere stato qui sei mesi per me è chiaro che il calcio italiano è più tattico, ed è un campionato molto diffiicle. Tutte le squadre sono tatticamente organizzate con e senza palla da rendere ogni partita complicata. Ho accettato la sfida di continuare a giocare il più possibile in un campionato fantastico".