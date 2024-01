Loftus-Cheek: "Specialmente dopo che abbiamo perso contro l'Atalanta in campionato siamo molto carichi per domani"

Alla vigilia della sfida di Coppa Italia fra Milan ed Atalanta, Ruben Loftus-Cheek è stato intervistato ai microfoni di Sportmediaset. Di seguito le sue dichiarazioni.

In vista di Milan-Atalanta:

"Un calciatore vuole vincere tutte le partite, ma a volte non è possibile. Siamo molto carichi per la sfida contro l'Atalanta, specialmente dopo che abbiamo perso contro di loro in campionato. Abbiamo dunque l'opportunità di giocare nuovamente contro di loro ed ottenere una vittoria. Siamo motivati".