Loftus-Cheek su Ibra: "Da quando è tornato nel gruppo ci ha parlato e io sono completamente d'accordo con lui"

vedi letture

Alla vigilia della sfida di Coppa Italia fra Milan ed Atalanta, Ruben Loftus-Cheek è stato intervistato ai microfoni di Sportmediaset. Di seguito le sue dichiarazioni.

Su Ibrahimovic:

"E' un idolo qui al Milan. Dal momento che è tornato nel gruppo ci ha parlato e io sono completamente d'accordo con lui che in questo club vogliamo vincere tutte le partite nel migliore dei modi e vincere trofei. Penso che sia l'obiettivo minimo per una squadra come il Milan".